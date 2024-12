Väsimus, peavalud ja mäluhäired? Mis keerab organismis kinni nooruse vitamiiniks nimetatud aine tootmise?

Q-vitamiinid ehk ubikinoonid on vitamiinidele lähedase ehitusega ja antioksüdantse toimega rasvlahustuvate ühendite rühm. Eri vorme on Q1st kuni Q10ni – inimese organismis muudetakse kõik toiduga saadud ubikinoonid Q10ks (tuntud ka kui CoQ10 või ubikinoon-10). Kõige suuremas koguses leidub Q10 südames kuna tegu on suure energiavajadusega organiga. Maks on aga Q10 tootmise vabrik ja depoo, samuti on seda ainet palju neerudes.