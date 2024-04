Ka toit mõjutab vaimset tervist. Kuidas aidata oma kehal toota õnnehormooni serotoniini?

Serotoniin on neurohormoon ja närvivahendusaine, mis aitab reguleerida meie meeleolu ja tekitab head tuju ning rahulolutunnet. Lisaks seostatakse serotoniini ka meie söögiisu ja une reguleerimisega. Madal serotoniinitase võib aga soodustada ärevust, ärritust ja teisi negatiivseid emotsioone. On teada, et ka depressiooni korral on inimese serotoniinitase tugevalt langenud. Muuhulgas võib serotoniinitase minna tasakaalust välja näiteks ka füüsilise ja psüühilise valu korral, haiguste, põletike, vähese liikumise, päikesevalguse puudumise, negatiivsete mõttemustrite, soolestiku halva mikrofloora ja trüptofaani puuduse mõjul.