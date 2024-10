Kumba eelistada? Külmutatud ja värskete viljade toiteväärtus erineb üllataval viisil

Värsked viljad kipuvad seisma

Värsked puu- ja köögiviljad ning marjad on kindlasti hea valik igapäevasele toidulauale, kuid oluline on teada, et suurem osa värskeid vilju korjatakse poolküpselt, et ennetada nende võimalikku riknemist transportimise käigus. See aga tähendab...