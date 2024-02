Tahad suveks saledamaks saada? Söö rohkem toite, mis annavad kauaks mõnusa täiskõhutunde, aga ei tee sind paksuks

Kaerahelbepuder on hommikusöögiks hea valik, kui tead, millega putru kombineerida. Nipp on selles, et süsivesikurohketele kaerahelvestele tuleb lisada valku ja/või rasva, et süsivesikud imenduksid aeglasemalt ja kõht püsiks kauem täis. Tervislikud valgu- ja rasvaallikad, mida pudrule lisada, on näiteks pähklid ja seemned või lusikatäis maapähklivõid. Magustamiseks tasub pudrule lisada ka tervislikke marju, mis sisaldavad samuti kiudaineid. Kindlasti tasub proovida soolast putru koos munaga ja võtta kõrvale värsket salatit.