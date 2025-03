TERVISEUUDIS | Teadlased leidsid, et üks toidurühm võib aidata meid kaitsta mikroplasti kahjuliku mõju eest

Mikroplastiks loetakse plastiosakesi, mis on väksemad kui 5 mm, nanoplast algab 0,0001 mm juurest. Mikroplast ei ole kuidagi eriline, vaid lihtsalt levib oma väikeste osakeste tõttu kergemini, mis tähendab, et organismid ka söövad ja hingavad mikroplasti osakesi kergemini sisse. Uuringutes on leitud, et muuhulgas võib mikroplast organismis transportida patogeene ja mõjutada vere punaliblede hapnikutransporti.