Salgud kammil ja kaugenev juuksepiir? Arsti soovitused, kuidas naistel juuste väljalangemist peatada

Terve inimene kaotab päevas kuni 100 juuksekarva, see on normaalne osa juuste kasvu- ja uuenemistsüklist. Teatud eluetappidel ja ravimite kõrvalmõju tõttu võib aga juuste väljalangemine kiireneda. Miks see juhtub ja kuidas väljalangemist peatada?