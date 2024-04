Energiat napib? Neli lihtsat soovitust, kuidas turgutada oma ainevahetust ja pääseda väsimusest

Nüüd, kus COVID-19 pandeemiast on mõned aastad möödas, on näha, et inimesed on hakanud haigeks olemisse ning enda ravimisse taas kergekäelisemalt suhtuma. Ei võeta aega haige olla, sageli ei jääda koju ka siis, kui tuntakse, et ollakse haigeks jäämas. Kohe kui tervis vähegi lubab minnakse pooltõbisena tagasi tööle. Liiga vara tööle ja trenni naastes on organism veel endiselt nõrk, mistõttu võib väga kergesti uuesti haigestuda. Kevadväsimuse foonil on immuunsüsteem eriti vastuvõtlik erinevatele viirushaigustele. Ennast ei tasu lasta petta mõttest, et suurem viirushaiguste hooaeg on juba möödas.