Müüdid ja tegelikkus: antibiootikumid ravivad kõike? Külma saanud inimene ei ole nakkusohtlik? Lükkame ümber 5 tervisemüüti

Hingamisteede viiruseid on mitmeid erinevaid ja igaühel neist on mitu või mitukümmend alavarianti. Kokku on umbes 200 erinevat köha - nohu -palavikuga kulgevat viirust. Ühte kindlat reeglit 200 erineva tekitaja kohta arusaadavalt öelda ei ole võimalik. Tavaliselt on peiteaeg 1-5 päeva, samas läkaköhal, tuulerõugetel ja leetritel kuni 21 päeva ja nakkuslikul mononukleoosil isegi 4-6 nädalat.

Üldjoontes ei ole hingamisteede viirused nakkusohtlikud kogu haige olemise aja. Nakkusohtlik periood algab umbes 1-2 päeva enne haigusnähtude teket. Sellel ajal inimene ise veel ei teagi, et ta on nakatunud. Kestab tavaliselt umbes kolm esimest haiguspäeva, harvem kuni nädala. LOE LÄHEMALT: Hingamisteede viirused on nakkusohtlikud juba enne sümptomite teket. Perearst soovitab, kuidas haiguseid ennetada ja ravida

Gripi nakkusallikaks on teine inimene, kes tegelikult ohustab teisi juba päev enne sümptomite avaldumist ja on nakkusohtlik 7 päeva. Väikelapsed on nakkusohtlikud isegi kuni 21 päeva. Nende immuunsüsteem reageerib erinevalt, see on kujunemisjärgus ja alles hakkab tasapisi antikehi moodustama. Organismist välja see viirust ei suru, vaid jätab limaskestadele pidama. Gripp levib piisknakkusena. Muide, gripiviirus püsib väliskeskkonnas elus kuni 48 tundi. Kui inimene, kes on gripi nakkusohtlikus perioodis, on köhinud laudadele ja mänguasjadele, siis näiteks lapsed võivad pindadelt kergesti gripinakkuse saada, sest nad katsuvad kõike ja panevad sageli käsi suhu.

LOE LÄHEMALT: Gripp niitis jalust kogu pere, nelja-aastase tütretirtsu seisund muutus aga ohtlikuks