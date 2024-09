Salakavalate sümptomitega tsöliaakia – kuidas haigust märgata ja sellega hakkama saada? Miks ei tohiks terved inimesed gluteeni vältida?

Toitumisterapeut Annely Püttseppa sõnul esineb tsöliaakiat üha sagedamini ja haigus mõjutab umbes 2% elanikkonnast. „Ent vaid ligi 24% kaebustega inimestest on saanud diagnoosi. Euroopas hinnatakse sageduseks, et üks inimene sajast põeb tsöliaakiat,“ nendib ta. Haiguse levikut mõjutavad toitumisterapeudi sõnul elanikkonna pärilikud tegurid ja muuhulgas ka see, kui palju kasutatakse gluteeni sisaldavaid teraviljatooteid. „Näiteks Hiinas ja Jaapanis on tsöliaakia haruldane haigus, kuna tarbitakse väga palju riisi, mis on looduslikult gluteenivaba,“ selgitab ta.