ONLINE-INTERVJUU | Hingamisteede viirused on nakkusohtlikud juba enne sümptomite teket. Perearst soovitab, kuidas haiguseid ennetada ja ravida

Terviseameti andmetel on praegu domineerimas RS-viirus, samuti on ringlemas A- ja B-gripp, COVID-19, adenoviirus ja paragripiviirus. Praktikas näeme ka tuulerõugeid, A-grupi streptokokke (mädane angiin, sarlakid), kõhuviiruseid. Tüüpiliselt on jaanuaris-veebruaris ringlemas ka metapneumoviirus (hingamisteede haigus, toim.). Hoiame hinge kinni leetrite leviku osas, kuna tegemist on ülinakkava viirusega ja Eestis on suur hulk vaktsineerimata lapsi.

Millal on oluline teha haigestudes kodune kiirtest?

Kodutestidega, nagu üldjoontes kõigi meditsiinis kasutusel olevate testidega, tuleks järgida põhimõtet, et testitakse siis, kui sellest midagi sõltub. Näiteks raviotsused või edasine käitumine.

Viirusevastane ravi on olemas gripi ja COVID-19 jaoks. Mõlema haiguse puhul on konkreetselt defineeritud riskigrupid, kellele on ravi näidustatud intensiivravi vajava ja surmaga lõppeva haiguse ära hoidmiseks ning kellel oleks seega võimalikult kiiresti vajalik korrektne diagnoos kätte saada.

Samuti näiteks olukordades, kus enesetunne on veidi kehv, aga tahaks minna pulma või vanaema sünnipäevale. Sellises olukorras tõenäoliselt positiivne kiirtesti muudaks plaane ja testimine on igati põhjendatud. Kuigi mitte ühegi viirusega ei tohiks käia seltskonnas, siis gripi, COVID-19 ja RS-viirusega tuleks eriti ettevaatlik olla. Need on peamised, mis viivad inimesi haiglasse ja surnukuuri.

Kui olen puutunud kokku viirushaiguses inimesega, siis millise aja jooksul peaksid haigestudes sümptomid avalduma?

Hingamisteede viiruseid on mitmeid erinevaid ja igaühel neist on mitu või mitukümmend alavarianti. Kokku on umbes 200 erinevat köha-nohu-palavikuga kulgevat viirust. Ühte kindlat reeglit 200 erineva tekitaja kohta arusaadavalt öelda ei ole võimalik. Tavaliselt on peiteaeg 1-5 päeva, samas läkaköhal, tuulerõugetel ja leetritel kuni 21 päeva ja nakkuslikul mononukleoosil isegi 4-6 nädalat.