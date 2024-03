Oksendamist põhjustav noroviirus nakatab kogu pere, enim võivad kannatada mehed. Levivad ka teised viirused. Kuidas vältida tüsistusi ja millal pöörduda haiglasse?

Apteegis müüdava koduse kiirtestiga saab tuvastada, kas tegemist on koroona, gripi või RS-viirusega. Oluline on kiirtest teha juhul, kui inimesel on nõrgenenud immuunsüsteem. Näiteks gripp kulgeb üldjuhul raskemalt ja kaasneda võivad tõsisemad tüsistused. Kui kiirtestiga on grippi haigestumine kindlaks tehtud, siis osatakse paremini ka oma tervist jälgida. „Enne gripihooaega tasub tõsisemalt mõelda, kas tahetakse nädal aega haigussümptomitega voodis olla või teha vastav vaktsiin,“ leiab perearst.