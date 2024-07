Kõhuhädad on reisil tavapärane tervisemure. Kuidas leevendada kõhulahtisust ja -kinnisust? Millal on vaja pöörduda arsti poole?

Proviisor Triinu Entsik-Grünberg tõdeb, et erinevad kõhuhaigused on reisimisel kõige tavapärasem tervisemure. Kui reisiärevus kõrvale jätta, siis ennekõike on need põhjustatud ebahügieenilisest keskkonnast või siis sihtkoha tavapäratust bakterioloogilisest keskkonnast, millega meie organism ei ole harjunud ja ei suuda seega toime tulla. „Levinuimad sümptomid on kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus aga ka kõhukinnisus. Seda nii täiskasvanutel kui ka lastel,“ ütleb proviisor.

Kõhulahtisuse ja oksendamise korral on kõige olulisem võimalikult palju juua, et kompenseerida vedelikukadu ja vältida vedelikupuudust. Eriti oluline on see laste puhul, sest neil võib väiksema kehakaalu tõttu lihtsamalt tekkida vedelikupuudus.

„Kõhulahtisuse korral ei tohiks esimeseks valikuks kohe kindlasti olla loperamiid. See ravib ainult sümptomit ehk kõhulahtisust, aga mitte selle tegelikku põhjustajat. Sellisena on see näidustatud vaid väga ägeda kõhulahtisuse korral peale arsti või apteekriga konsulteerimist,“ rõhutab proviisor.

Kõhuvalu ilmnemisel tuleks olla ettevaatlik ja enne raviga alustamist püüda välja selgitada, millest see on tingitud. Proviisor ei soovita valu vaigistamiseks kohe ibuprofeeni kasutada, kuna see võib mõjuda hoopis magu ärritavalt. Kõhuvalu spasmide korral võib kasutada drotaveriini sisaldavaid tablette. Samuti on head koirohu tilgad.

Tervisemure on tõsisem, kui väljaheidetes ilmne verd või lima, kui tõuseb kõrge palavik (üle 38 kraadi) või kui kõhulahtisusest ei õnnestu vabaneda nädala jooksul. Sellisel juhul tuleks kindlasti pöörduda arsti poole.

