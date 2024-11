„See oli üks pidev okse- ja palavikuralli!“ Gripp niitis jalust kogu pere, nelja-aastase tütretirtsu seisund muutus aga ohtlikuks

Eelmisel viirushooajal haigestus Eestis grippi ligikaudu 35 000 inimest, kellest üle 1500 vajas haiglaravi. Gripi tüsistustesse suri enam kui 100 inimest. Nende arvude taga on palju lugusid peredest, kes on pidanud läbi elama hirmu ja südamevalu. Portugalis elav neljalapseline Eesti pere elas kaks aastat tagasi novembri hakul läbi ehmatava gripikogemuse, kui 4-aastase tütre seisund muutus eluohtlikuks. Riburadapidi haigestusid ka ema-isa ja teised kolm last. Gripivaevad olid nii rängad, et noored vanemad arutasid läbi, mis saab siis, kui nad tõvest eluga ei pääse. Oma lugu jagab Hetlin Villak-Niinepuu. Mida iga pere gripi kohta teadma peab ning milliseid vigu sageli tehakse, selgitab pediaater dr Reet Raukas.