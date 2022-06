70 aastat kauneid naeratusi

Tallinna Hambakliiniku peamisteks võludeks peavad kliendid kolme põhilist põhjust: kliinik asub ideaalses asukohas ükskõik, millisest linnaotsast vaadata – ühistranspordiga pääseb maja ette ja ka ratastoolis liikuvad inimesed saavad hõlpsalt kliinikusse. Lisaks on kliinik tuntud ja sellel on pikk ajalugu, mis omakorda tähendab, et teenus mida pakutakse on kvaliteetne. Mis aga ehk kõige olulisem – kliinik on lahti iga päev, nii pole kartust, et ka traumade ja vajaduse korral peaks vastuvõtuks ootama nädalapäeva. Ka riigipühadel ei jäeta kedagi hätta.

Kõik algab meeldivast suhtumisest

Hambaarsti juurde minek on alati seotud stigmade ja hirmudega, Tallinna Hambakliinik on aga suutnud need kõik purustada. Kliendid peavad väga lugu oma arstist ja peamine tagasiside ongi enamasti seotud sellega, et arst suutis väga oskuslikult nullida tooli istunud närvilise patsiendi hirmud. Hambaarsti arsenalis on selline oskus arstioskuste kõrval kõige olulisem. Teise olulise asjana, mida kliendid on tagasisides kliinikule öelnud on, et arstid hoolitsesid patsiendi eest palju enam kui seda ehk oodati. Kuni selleni, et arstid helistavad suurema protseduuri järgselt patsientidele koju, et uurida, kuidas enesetunne on.

Kliiniku poolt läbi viidud rahulolu uuringust selgus, et lausa 75% patsientidest on teenustega väga rahul ja veel 19% rahul. Kuigi palju ei anna need numbrid võimalust kahelda selles, et teenus, mida Kaarli puiestee majas pakutakse on absoluutselt tipptasemel. Lähemalt lugege aga Tallinna Hambakliiniku patsientide tagasiside kohta SIIT.

Hammaste eest hoolitsemine algab lapsepõlves