Innovatsioon hambaravis – miks võiks juba 3-aastase lapse tuua müofunktsionaalse terapeudi vastuvõtule?

Vaadates tulevikku – millises suunas see valdkond edasi areneb?

Juba praegu kasutatakse erinevaid müofunktsionaalseid trainereid – need on aparaadid, mis aitavad erinevaid lihaseid (suu-, huule-, neelamislihaseid) treenida. Olemas on ka kapeaparaadid, näitekst Myobrace, mille võib päeva jooksul suust eemaldada ja öösiti kasutada. Mõnikord on see hea alternatiiv breketravile.

Kindel on see, et järgmise kümne aasta jooksul areneb see valdkond veelgi ja me loodame, et seeläbi tõuseb ka inimeste teadlikkus. Kui alustada müofunktsionaalse teraapiaga õigel ajal, võib vältida mitmeid ortodontilisi probleeme – see on tulevikuperspektiivis ka oluliselt soodsam.