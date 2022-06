SUUHÜGIEENIÕDE ANNAB NÕU | Hamba- ja igemehaigusi on lihtne ennetada

„Minu ülesanne on anda inimesele õiged teadmised, kuidas hammaste eest hoolitseda, ja teda ka motiveerida, et teadmised tegudeni jõuaks. Muidugi on minu tööks ka suuremaid hambaprobleeme ennetav profülaktika. Näiteks hammaste puhastamine katust ja hambakivist. Olukorrast lähtudes soovitan ka vajalikke suuhügieeni vahendeid.” Suuhügieeniõde lisab hammastele ka läiget ja ilu. Üheks protseduuriks, mida Anne teeb, on ka hammaste valgendamine.

Oma töös on Anne päris tihti tähele pannud, et inimesed ei tee vahet hambaarstil ja suuhügieeniõel. „Kui hästi lihtsalt see erinevus lahti rääkida, siis hambaarsti roll on hammaste parandamine ja suuhügieeniõde tegeleb sellega, mis parandamisele eelneb.” Ideaalis võiks siis ehk olla nii, et kui inimene kuulab ja jälgib suuhügieeniõe nõuandeid, saab ta hambaarsti kabinetti jõudmise võimaluse miinimumini viia? Võib-olla sinna üldse mitte sattuda? „Enam-vähem nii on see tõesti, sest kui regulaarselt suuhügieeniõde külastada, saab hambaaukude ja igemehaiguste tekkimist vältida küll.”

Suutervise alustalad

On ilmne, et ainult suuhügieeniõe tehtud protseduuridest ja tema nõuannete kuulamisest suutervise tagamiseks ei piisa. Neid soovitusi tuleb ka järgida. „Suutervis sõltub väga paljudest asjadest, näiteks ka inimese ametist ja elustiilist, aga kõige rohkem ikka sellest, kuidas inimene toitub ja oma hambaid peseb ning missugused on tema harjumused. Mind jätkuvalt üllatab, kui vähesed on meie inimeste teadmised selle kohta, kuidas suutervise eest hoolitseda,” ütleb Anne, kes on märganud, et paljud täiskasvanud pöörduvad hambaravikabinetti alles siis, kui olukord suus on juba tuntavalt halb.