Tervislik toit hambaid ei kahjusta? 7 müüti suutervise kohta

Müüt #1. Suuõõnetervis ei mõjuta kuigivõrd meie üldist tervist

Anastassia Kuldmaa: On teaduslikult tõestatud seos hambakivist tekitatud igeme- ja hammast ümbritsevate kudede põletiku ning südame-veresoonkonnahaiguste vahel. Nimelt needsamad mikroobid, mis elavad meie igemetaskus ja põhjustavad seal põletikku, põhjustavad ka südameprobleeme.

Samuti selgus COVIDi uuringutest, et inimestel, kellel oli igeme- ja hamba kinnituskoe põletik, oli tüsistuste risk palju kõrgem. Ehk enamik, kes said raske COVIDi, olid igemeprobleemidega inimesed. Samuti mõjutavad meie tervist ravimata juurte all olevad põletikud, sest ükskõik mis krooniline põletik mõjutab organismi vastupanuvõimet.

Müüt #2. Põletikulised igemed ei ole veel põhjus muretsemiseks

Anastassia Kuldmaa: Kui inimesel on igemepõletik, siis põletikulise igeme üldpinda ta ise ei näe, sest see on vastu hammast. Tegelikkuses on seda põletikulist, mädanevat ja veritsevat pinda nii palju, et see kataks ühe inimese peopesa. Kui see oleks näha näiteks jala peal, siis inimene tegeleks sellega – puhastaks ja toimetaks –, aga kuna see on varjatud, siis sellega ei tegeleta.

Tasub teada, et igeme veritsuse esimene põhjus on puhastamata hambad, mitte liiga tugev hambapesu. Tihti aetakse need kaks segamini. Arvatakse, et kui ma hambaid pesen ja veritseb, siis ju on hambahari liiga tugev. Ütlen ikka nii lastele kui ka täiskasvanutele, et kui sul hambaid pestes igemed veritsevad, tähendab see, et hambad nutavad õnnest verepisaraid – lõpuks keegi pööras neile tähelepanu ja üritab kogu seda sodi ära võtta. Kui igemete veritsus ei möödu vaatamata põhjalikule pesule umbes nädalaga, tuleb kindlasti pöörduda hambaarsti juurde kontrolliks ja põhjalikuks puhastuseks.

Müüt #3. Kui miski häda ei tee, pole mõtet raha kontrollideks raisata