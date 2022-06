Tipptasemel hambaravi | Patsiendid kiidavad: „On aga inimesi, kes tulevad ja jäävad su hinge”

Palju erinevaid spetsialiste. Tallinna Hambakliinikus töötab 60 arsti, kellest 10 on lisaks hambaarstiõppele omandanud ka eriarsti diplomi. See tähendab, et kliinikus on kohapeal olemas kõik spetsialistid, keda teel kauni naeratuseni vaja võib minna. Nende hulgas näiteks näo- ja lõuakirurgid, ortodondid, igemeravi- ja proteesiarstid. Lisaks on arstidele abiks ka müofunktsionaalse ravi spetsialist ja suuhügienistid.