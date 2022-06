Mobiilsus on üleüldine trend, seda ka hambaravi puhul

Volkovi sõnul on Tallinna Hambakliinik mitmete sotsiaalprojektide raames koolilaste hammaste tervist uurinud ning kahjuks ei ole näiteks 6.–7. klassi õpilaste seas olnud vaatepilt alati sugugi hea. „6.–7. klassi õpilaste hammaste tervist kontrollides oleme olnud tunnistajaks olukorrale, kus 25 õpilasega klassi peale on tervete hammastega lapsi ainult 1–3. Probleem on nii selles, mida süüakse ja juuakse, kui ka selles, et hambaid ei pesta õigesti. See on omaette probleem. Veelgi suurem probleem on see, et lapsega tasub kaks korda aastas hambaarsti juures käia, aga elu rütm on selline, nagu ta on, ja vahel lihtsalt unustatakse ära, millal viimane kord oli.”