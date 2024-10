Arstid hakkavad rinnavähi diagnoosi saanutele jagama informatiivseid lootuselilli, kus on ka teiste patsientide julgustavad sõnad

Eestis pöörab rinnavähi diagnoos igal aastal ligi 800 naise elu pea peale. Selleks, et pakkuda diagnoosi saajatele emotsionaalset tuge ja anda neile haiguse vastu võitlemiseks jõudu ning motivatsiooni, lõi Roche Eesti koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogide ja patsientidega lootuselille karbi, mis on esmakordselt rinnavähi diagnoosi saanud patsientidele keerulisel teekonnal toeks ja abiks.

„Mul ei lähe meelest ühe rinnavähi diagnoosiga patsiendi sõnad, et vähk on diagnoos, mis tõmbab ka tugevamad isiksused põlvili, jättes alles vaid hirmu, teadmatuse ja riismed elatud ajast. Hirmu ja teadmatuse vähendamiseks algatasimegi toetuse ja lootuselille projekti,“ selgitas Roche Eesti esindaja ja projekti eestvedaja Anu Vuks. „Eelkõige on see emotsionaalseks toeks, et aidata patsientidel rasketel hetkedel säilitada lootust ja positiivset ellusuhtumist.“