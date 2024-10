„Minu suureks üllatuseks on mul keskmisest suurem rinnavähi risk.“ Piret Järvis-Milder peab käima regulaarselt mammograafiuuringul

Testi tegemine oli lihtne – vaja oli võtta süljeproov ja see labori poole teele saata. Tulemused sai ta kätte umbes kuu aega hiljem. „Minu suureks üllatuseks tuli välja, et mul on keskmisest suurem risk saada rinnavähk. Seega peaksin alates 40. eluaastast käima iga kahe aasta järel kontrollis,“ räägib Piret tänulikkusega, et testi tegi. Muidu poleks ta osanud vajalikku tähelepanu oma rinnatervisele pöörata. Sel talvel saigi Piret 40. aastaseks ja on esimeses rinnakontrollis juba käinud.