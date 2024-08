KOGEMUS | „Tehti uuringud ja võeti proovid, diagnoos – rinnaimplantaadi täielik lõhkemine.“ Rindade suurendamine rikkus kauni naise büsti

Nadežda Martysevich-Tali oli 18-aastane, kui tal avastati rinnas fibroadenoom. See on piimanäärmes esinev healoomuline kasvaja. Moodustis eemaldati ja rohkem noorel naisel kaebusi ei olnud. Kui Nadežda sai esimest korda emaks ja imetamisaeg möödus, kahanes tema partii märkimisväärselt. Et plaanis oli veel lapsi saada, lükkus mõte rinnaimplantaatide paigaldamisest edasi. „Siis aga sain aru, et niipea seda teist last veel ei tule, ja otsustasin rinnasuurenduse ette võtta,“ meenutab Nadežda 12 aastat tagasi alguse saanud kannatuste rada.