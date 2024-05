TERVISEUUDIS | Leiti uued ATH riskitegurid

Teada on, et aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on pärilik, kuid mitte kõik riskitegurid pole geneetilised. Kuna ATH väljendub juba varajases lapseeas, siis on hakatud rohkem uurima ka seda, kuidas mõjutavad selle tekkimist sünnieelsed ja lapsepõlve tegurid.