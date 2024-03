ATH stereotüüp on poiste poole kaldu. Mis iseloomustab tüdrukute ja naiste tähelepanuhäiret ning miks jäävad nad enamasti abita?

On muidugi inimesi, kes väga hästi teavad ja ehk ka ise kogevad, kuidas on elu selle ATH-ga naisena, aga stereotüübid, mis ülejäänute ettekujutust vormivad, kipuvad olema kaldu suunas, kust kunagi ATH diagnostilised kriteeriumidki alguse said – väikeste püsimatute poiste poole, kes rahu ja korda soovivatele vanematele ja õpetajatele meelehärmi tekitavad.

Iseenesestmõistetavalt on vajalik ja tervitatav, et need energilised poisid oma raskustes märgatud ja toetatud saavad, kuid meie suures tuhinas peamiselt poisse ATH-ga sildistada (3–4 korda rohkem kui tüdrukuid) jäävad tüdrukud ja naised oma sarnaste raskustega tihtipeale üksi ja abita, pikkadeks aastateks juurdlema oma murede allika üle, tundes end saamatu, abitu ja ühiskonda mittesobivana.

Miks me ei märka tüdrukute ja naiste ATH-d?

ATH puhul eristatakse alaliike: impulsiivne/hüperaktiivne, tähelepanu hajuvusega (tähelepanematu) ja kombineeritud tüüp. Seega ka mitte kõik 7-aastased ATH-ga poisid ei ole hüperaktiivsed. Lihtsalt kaasneva hüperaktiivsusega vormi paistab olevat rohkem poistel, tähelepanu hajuvusega vormi tüdrukutel.

Tavapäraselt seostatakse ATH-d rohkem hüperaktiivsusele omase väljendusega: palju energiat, pidevalt tegevuses, jookseb-hüppab, teeb impulsiivseid otsuseid, satub koolis sekeldustesse. See ongi vorm, mida diagnoositakse rohkem poistel. Tüdrukutel on ATH korral rohkem probleeme tähelepanu hajumisega, kusjuures see ei pea olema...

