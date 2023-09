Start külmetushaiguste hooajale: kuidas leevendada halba enesetunnet ja vältida hullemat?

Kui ravid, siis kestab seitse päeva, kui ei ravi, läheb nädal — nii ütleb rahvasuu nohu kohta. Nohu vastu head ravi pole, küll aga on võimalik sümptomeid leevendada. Need kümme nippi aitavad, kui nohu juba käes ja nina tüütult jookseb.

Mõnikord on tunne, et ükskõik kui palju nuusata, siis ikka on nina tatine. Nuuskamine on enamasti täiesti ohutu tegevus, mis aitab meil paremini hingata, kuid sellegi puhul leidub ootamatuid ohtusid. Nende soovitustega õpid nuuskama nagu tõeline proff!

Tavapärane külmetus ja gripp on omavahel sugulased, sest mõlemaid põhjustab viirus. Ka esmased sümptomid on küllalt sarnased: aevastamine, vesine nina, turses limaskestad ja kähe kurk. Et aga haigustest kiiremini üle saada, tuleb eristada, kas tegu on gripi või muu viirusega. Siin loos on põhjalik ülevaade, kuidas külmetusviirusel ja gripil vahet teha.