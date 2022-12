Külmetushaigus kimbutab – milline toit aitab hävitada haigustekitajaid?

Väldi maiustusi ja alkoholi

Tervisele tuge andvate toiduainete kõrval leidub neid, mida külmetuse või gripi korral tarbida ei tohiks. Haiguse ajal ei maksa süüa maiustusi, juua limonaadi ja magustatud mahlajooke ega tarbida piimatooteid. Ohtralt suhkrut sisaldavad toidud ja joogid mõjuvad immuunsüsteemile pärssivalt, piimatooted aga tekitavad hingamisteedes liigset lima.

Alkohol on külmetushaiguste ravimisel kasutu, kuigi sageli arvatakse vastupidi. Alkoholil on tõepoolest antiseptiline toime, kuid seda manustades läbib jook inimese seedeelundkonda. Viirused pesitsevad hoopis ülemistes hingamisteedes. Pealegi koormavad kanged joogid maksa, mis halvendab raskustes organismi olukorda veelgi. Õlu ja segujoogid sisaldavad suurt hulka süsivesikuid, sh lihtsuhkruid, mille tarbimine ei tee haigusega võitlevale kehale midagi head. Hoiduda tasub gaseeritud ja kofeiini sisaldavatest jookidest. Nende asemel eelista vett ja lahjendatud täismahlu. Kuumad teejoogid on samuti hea valik.