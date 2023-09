Adeno- ja rinoviiruse põhjustatud nohust on kõrvapõletik kerge tekkima. Kuidas ravida ja millega kõrvavalu leevendada

„Adenoviiruse esmasteks tunnusteks on palavik, kurguvalu, nohu ja köha. Lisaks kõrvapõletikule on adenoviirus tihtipeale ka nii-nimetatud nakkusliku silmapõletiku või kõhugripi põhjustajaks,“ selgitab Lehari ning lisab, et adenoviirust esineb meil igal ajal, kuid rohkem jaanuarist juunini. Rinoviiruse ehk ägeda nohu puhul apteekri sõnul tavaliselt palavikku ei ole ning selle viiruse levik on aktiivsem septembris ja oktoobris ning märtsist maini.