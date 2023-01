Põdemisest väsinud? „Kui varem tulid viirushaigused üksteise järel, siis praegu kimbutavad kõik korraga.“ Perearst Eero Merilind annab nõu

Täiskasvanuna on Kerli püüdnud viirushaigustega kohaneda. „Ma ei saa ju võtta iga kuu haiguslehte. Olen väga tihti teinud tööd poolhaigena. Õnneks saan praegu töötada kodukontoris ja see tähendab, et haiguslehte ei pea võtmagi. Üksi kodus saan vabalt nuusata ja köhida ning samal ajal klientide kirjadele vastata,“ ütleb ta. „Seda enam, et ega minu haigus ole üldjuhul selline, mis kõrge palavikuga pikali maha sunnib. See on lihtsalt pidev vindumine, kogu aeg kuskilt midagi logiseb.“