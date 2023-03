„Arst ütles, et elada on jäänud vaid aasta.“

„Läksin perearsti juurde kontrolli, kuna minu teist tüüpi diabeedi ravimid ei toiminud enam. Olin just mingil hommikul mõõtnud vere suhkrusisaldust ja näinud, et mu soontes voolab siirup. Perearst ütles selle peale, et vaata ennast, polegi ju lootust, et need ravimid toimivad,“ räägib Priit kahe aasta tagusest ajast. Tema tippkaalust – 240 kilogrammist – oli selleks ajaks juba pisut maha läinud. Mees tegi arsti juures uued proovid ja jäi nende tulemusi ootama.