Kas sinu kolesteroolitase on ohtlikult kõrge? Mida teha tervise säilitamiseks?

Statistika näitab, et vähemalt 25 protsendil täiskasvanud inimestest on kolesteroolitase normist kõrgem. Paljud arvavad, et kõrge kolesteroolitase on ainult keskealiste ja vanemate inimeste mure. Tegelikult pole see kaugeltki nii – kõrgenenud kolesteroolitaset esineb üsna sageli isegi alla 30-aastastel noortel. Inimene ise ei tunne, et kolesteroolitase oleks kõrgenenud. Selle tõttu on soovitav aeg-ajalt teha vereanalüüse oma perearsti juures. Juhul, kui analüüsid näitavad, et kolesteroolitase on üle normi, saab abi apteegist.