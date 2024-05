Lümfisüsteemi tööd soodustavad lihtsad harjumused. Mida peaksid teadma, et olla terve ja särav?

Just turses keha võib märku anda, et lümf tahaks rohkem liikumist saada. Ent lisaks silmaga nähtavale on lümfisüsteemiga seotud palju teisigi terviseküsimusi, alates seedimisest kuni immuunsüsteemi toimimiseni. „Lümfiringe on meie keha üks olulisemaid funktsioone, sest aitab kehal vabaneda jääkainetest ja toksiinidest,“ selgitab keha- ja näoprotseduuridele pühendunud Beata Durtan. „Kui lümfivedelik ei saa piisavalt voolata, võivad tekkida tursed, mis omakorda soodustavad näiteks veepeetust, tselluliidi teket, kehva vereringet, aknet, aga ka nõrgenenud immuunsüsteemi ja põletikulisi probleeme kehas. Abiks on siin liikumine ja massaaž.“