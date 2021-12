JUHTKIRI | Heidit Kaio: kuidas püüda kinni aeg ja tabada “elu hetki"

Mul on sama. Kui õnnestub tabada, et see on nüüd “elu hetk”, siis sukeldun sellesse. Astun justkui enda kõrvale ja vaatan, missugust valgust ja detaile Heidit enda ümber näeb. Neid hetki saan uuesti välja võtta nagu pilt­postkaarte. Teinekord kahetsen, et ei taibanud mõnda olukorda sisse minna. Siis loon seda tagantjärele uuesti. Meenutan detaile, et need ei kaoks. Harriet joonistab neid üles.