NAISTELE | Menopausi vaevustest villand? Lisa oma menüüsse need 10 taimse östrogeeni poolest rikast toiduainet

Kuidas fütoöstrogeenid tervist mõjutavad?

Fütoöstrogeenidel on östrogeeniga sarnane keemiline struktuur ja seetõttu võib ta ka edukalt jäljendada selle hormonaalset käitumist kehas. Ent fütoöstrogeene on erinevaid, neil võib olla nii östrogeeniline kui ka antiöstrogeeniline mõju. See tähendab, et kui mõnel on võime östrogeeni taset kehas tõsta, siis teised võivad seda hoopis langetada. Teaduslikult on tõestatud fütoöstrogeenide tarbimise positiivne mõju kolesteroolile, menopausi sümptomitele ja osteoporoosile. Fütoöstrogeene seostatakse isegi väiksema riskiga haigestuda vähki.