Zombi olek, tulehargi tujud ja unehäired – menopausi käes ei pea kannatama, ravi on olemas. Miks hormoonasendusravi peljatakse?

Paar aastat tagasi pani Reet (53) tähele, et tema seni kellavärgina toimiv tsükkel on muutunud iseäralikuks. Mõnikord polnud päevi kolm kuud järjest, siis ilmusid need aga lausa paarinädalase vahega. See polnud kõik – vahel ärkas Reet öösiti vastiku kuumahooga ja üldse muutus uni kuidagi pinnapealseks. Ta ei puhanud enam magades välja ja oli päeval nagu zombi.