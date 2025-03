Kevadväsimus murrab diivanile? Lihtne nipp, kuidas ennast aktiivsemalt liikuma saada

Põhjusi, miks liikumist ei harrastata, võib olla mitmeid. Mõnikord pole liikuda lihtsalt võimalik, koduümbruses ei leidu vastavat võimalust või on elutempo tõttu liikumine viimane asi, mis mõttesse tuleb. Usun, et lugeja on nutikas ja igale takistusele leidub asjakohane lahendus. Tõsiasi on see, et liikumine taastab energiavarusid, muudab meeleolu paremaks ja vähendab stressi. Teisalt on tõsi ka see, et korilased ei käinud väljas sörkimas, vaid võimalusel hoidsid energiat kokku. Instinkt jõuvarusid säilitada on meile alles jäänud.