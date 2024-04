Viis soovitust, kuidas parandada oma liikumisharjumusi ja üks lihtne igapäevane tegevus, millel on suur mõju

Lifti treppide vastu vahetamine sisustab liikumissoovitusi juba päris palju. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste järgi peaksid täiskasvanud liikuma vähemalt 2,5-5 tundi nädalas mõõduka intensiivsusega või vähemalt 1,25-2,5 tundi nädalas tugeva intensiivsusega. Lisaks soovitatakse teha kaks korda nädalas lihaseid tugevdavaid harjutusi ning vähendama istudes veedetud aega. Lastele ja noortele soovitab WHO liikuda vähemalt 60 minutit iga päev mõõduka kuni tugeva aktiivsusega. Täiendavalt tuleks teha vähemalt kolmel päeval nädalas tugeva intensiivsusega füüsilisi tegevusi, lihaseid ja luid tugevdavaid harjutusi ning vähem istuda.

Lisaks sellele on trepist kõndimine mõjutanud positiivselt keha koostist, vähendades rasvamassi ilma üldist kehakaalu muutmata. Põletikulised markerid on samuti vähenenud, eriti rasvunud inimestel. Paranenud on ka vaskulaarne tervis, kuna regulaarne trepist kõndimine on alandanud vererõhku ja parandanud veresoonte funktsiooni, nagu näiteks verevoolu parandamine pikaajalise istumise järel.

Trepist kõndimine on teaduslikult tõestatud meetod, mis parandab südame-veresoonkonna tervist ja füüsilist võimekust. Uuringud näitavad, et regulaarne trepist kõndimine vähemalt kaheksa nädala jooksul suurendab oluliselt hapniku omastamise võimekust organismis. Samuti on trepist kõndimine aidanud vähendada veresuhkru taset, eriti eeldiabeedi või II tüüpi diabeediga inimestel, ning parandanud insuliinitundlikkust.

Pane paika kindel rutiin. Harjumus liikuda kujuneb kiiremini siis, kui teha seda kindlatel päevadel umbes samal ajal. Palju raskem on kujundada harjumust sellistest tegevustest, mida teeme harva või juhuslikult suvalistel aegadel. Algajal on seega mõistlik võtta ette sellised tegevused, mida saab teha rutiinselt samal ajal samades tingimustes nii, et need ei nõuaks eraldi keerulist logistikat ja senise elu ümberkorraldamist. See võib olla igahommikune võimlemine, igapäevane jalutuskäik pärast tööd, kõnniring lõunapausi ajal, bussist ühe peatuse võrra varem väljumine ja tööle kõndimine või harjutuste tegemine õhtuste teleuudiste ajal. Oluline aga on, et see tegevus korduks samadel päevadel ja kellaaegadel.

Tõenäolisemalt tekib liikumisharjumus nendest tegevustest, mis on sulle meeldivad ja nauditavad.

Tegele endale meeldivate tegevustega. Tõenäolisemalt tekib liikumisharjumus nendest tegevustest, mis on sulle meeldivad ja nauditavad. Kui liikumine seostub ebamugavuse, lapsepõlves saadud trauma või hirmuga, siis hambad ristis seda tehes ei õnnestu harjumust tekitada. Mõtle, mis sulle meeldib – muusika, võistlus, seltskond või üksi oma mõtetes olemine? Proovi oma liikumine just nende meeldivate asjadega siduda. Katseta erinevaid tegevusi ja vali välja just see, mis sulle kõige rohkem rõõmu pakub.

Kasvata järk-järgult liikumise ajalist kestust ja intensiivsust. Kui oled mõnda aega kindlat liikumisviisi regulaarselt harjutanud, näiteks kümme minutit iga päev või mõned korrad nädalas ja tunned, et see õnnestub juba päris kergesti, võid proovida liikumise ajalist kestust tõsta. Kui see õnnestub, siis võid proovida suurendada järk-järgult ka intensiivsust. Eesmärgiks võib esialgu püstitada jõuda WHO liikumissoovituste tasemeni.