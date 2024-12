VIDEO | Pühade ajal ei jää trenn tegemata! Kodune jõuharjutuste kava soojendusest venituseni

Heade treeningutulemuste saavutamiseks soorita jõuharjutuste kava kuu aega kolm korda nädalas. Rutiini loomiseks märgi need kindlad päevad kalendrisse, et saaksid ülejäänud aja oma trenni järgi planeerida. Nii saad olla kindel, et trenn ikka tehtud saab.