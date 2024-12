„Mõtlesin, et palju ma ikka söön, aga jälgima hakates tuli kokku korralik kalorihulk.“ Ebe-Liisi toitumise õppetunnid

Septembris alustas Ebe-Liis parema füüsilise vormi poole liikumist suure innuga. „Mul oli hästi suur tahe trenni ja toitumisega tagasi reele saada. Olin selle rütmi täiesti ära kaotanud,“ ütleb ta. Võrreldes kolme kuu taguse ajaga tunneb Ebe-Liis end paljud energilisemana ja suurenenud on lihasjõudlus. Seda on näha ka koduste toimingute juures. „Kribinal-krabinal jaksan trepist üles ronida või aknaid pesta. Vahet näeb pisikestes asjade, mingite tegevuste juures, mis varem hingeldama ajasid. Üldine kehaline vorm on kindlasti hästi palju paranenud.“