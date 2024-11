„Olen kõik need aastad suhtunud toitumisse ja trenni leebelt.“ Milline on fitnessimeister Esta Pildi tüüpiline päevamenüü?

Esta ütleb, et on kõik need aastad suhtunud toitumisse ja trenni leebelt. „Näiteks pole ma kunagi kaloreid lugenud ega toitu kaalunud. Trenni teen enesetunde järgi.“ Kui paljud teevad fitnessi ennast karmilt piitsutades, treenides ja toitudes nõudlike kavade järgi, millest kõrvalekaldumine võib sportlastel põhjustada ka ärevushäireid, siis Esta nii ei saa. Ent muidugi on ka temal teatud toitumisreeglid: „Näiteks söön korrapäraselt, söön palju valku, aga teen ka pattu. Olen väga suur maiasmokk.“