„Naised peaksid tingimata lihastrenni tegema, siis on lihtsam rasva põletada!“ Fitnessi maailmameister Esta jõudis jõusaalitreeningute juurde 39-aastaselt

Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuses täienduskoolituse programmijuhina töötav Esta on fitnessiga tegelenud 20 aastat, ta võistleb endiselt ja on õigupoolest lausa harjunud võistlustel olema kõige vanem osaleja. Sellest pole aga midagi, sest Esta võistleb ju sisuliselt iseendaga – talle pakub suurt huvi, kui kaugele on oma keha arendamises võimalik minna. Vanusegruppe on sel alal ainult kaks: 20+ vanuses osalejad ning 35 ja vanemad. „Võistlengi 36-aastastega ja ega minuvanuseid naisi Eestis väga rohkem laval polegi. Välismaa võistlustel küll jah,“ sõnab ta. Esta on osalenud mitmetel Euroopa ja MM võistlustel, saanud sealt lisaks kuldmedalile palju kõrgeid kohti. Samas jäänud ka lausa finaali ukse taha, sest konkurents väljaspool Eestit on tihe. Mõistagi osaleb ta ka kohalikel võistlustel – praegu näiteks valmistubki aprillis toimuvateks Eesti karikavõistlusteks ja sügisel plaanib osa võtta Eesti meistrivõistlustest.