ARST VASTAB | Palavik: kuidas annustada lapsele palavikualandajat õigesti?

Palavikualandajat võib anda neli korda ööpäevas, seda ei maksa karta. Kui palavik ühe rohudoosi peale ei alane või alaneb, aga kolme tunni pärast tõuseb uuesti, siis võib anda teise grupi palavikirohtu. Näiteks kui alustasid ravi ibuprofeeniga, siis nüüd võib anda paratsetamooli. Nii võib eri grupi ravimeid vaheldada. Kui laps valu ja halva enesetunde tõttu pole nõus suu kaudu rohtu võtma, siis tuleb kasutada pepuküünla vormis palavikuravimit. Tüüpiline probleem ongi see, et antakse liiga vähe ravimit ja tekib tunne, et rohi ei mõju, lapse palavik ei lähe alla.

Kui palavik on kõrge ja keha tulikuum, siis tuleb laps riidest lahti pakkida ja tekk pealt ära võtta. On oluline, et keha saaks soojust ära anda, et laps ei kuumeneks üle. Kui aga palavik alles tõuseb ja laps tahab teki alla minna, siis seda võib külmavärinate ajal teha.