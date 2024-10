ARST SELGITAB | Mis on parim viis praegu ringlevate viirushaiguste sümptomite leevendamiseks?

„Puhtalt sümptomite põhjal pole võimalik eristada, kas tegemist on COVIDi või mõne muu ülemiste hingamisteede viirushaigusega,“ ütleb dr Andreas Abel. Seega kui on oluline teada, millise viirusega on inimene nakatunud, võiks ära tegema koduse kiirtesti. See teadmine võib olla tähtis riskirühma kuulujatele, kes peavad sümptomite kulgemisel hoolsamalt silma peal hoidma, või nendega lähedases kontaktis olevatele inimestele.