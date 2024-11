ARST VASTAB | Viirushaiguste hooaeg on käes: kuidas aru saada, et nüüd on lapsel vaja kiiret arstiabi? 3 ohumärki

Teine olukord on see, kui laps ei suuda juua – siis on vedelikupuuduse oht ja seepärast on vaja haiglaravi. Gripi avaldumisel tekivad lastel sageli ka seedetrakti nähud, nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu. See iseenesest ei pruugi haiglaravi vajada. Küll aga võib oksendamise korral kergesti kujuneda vedelikupuudus, sel juhul on vaja minna haiglasse, et kaotatud vedelikku veeni kaudu asendada.