„Püksivöö läheb juba järgmisesse auku.“ Lemo reisikoti jagu kaotatud kilosid on märganud ka teised

„Selles mõttes on Reinuga hea treenida, et kui ma tunnen, et mingit harjutust teha ei saa, siis tema oskab kohe mõne muu alternatiivi pakkuda. Seepärast olen saanud kõik asjad kenasti ära teha,“ räägib ta treeneri juhendamise eelistest. Lemo on ka oma kogemusest näinud, et teadmatusest võib mingit harjutust valesti teha ja treening pole üldse nii efektiivne. Kehaasendit natukene muutes saavad koormust õiged lihased.