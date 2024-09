EKSPERT SELGITAB | Kas gluteenivaba toit tõstab veresuhkrut?

Toitumisnõustaja ja -terapeut Annely Püttsepp sõnab, et paljud inimesed peavad gluteenivaba dieeti valedel eesmärkidel, arvates, et gluteen on kahjulik.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Annely Püttsepp sõnab, et veresuhkrut võib tõsta igasugune toiduaine, millel on kõrge glükeemiline koormus. Glükeemiline koormus näitab seda, kui kiiresti mingi toiduaine meie veresuhkrutaset tõstab. „Näiteks gluteenivaba sai, mis on valmistatud kõrge glükeemilise koormusega maisi- ja riisijahust, tõstab meie veresuhkrutaset kiiremini kui tavaline täisteraleib. Valgest nisujahust pasta ja ka gluteenivaba pasta (valmistatud jälle reegline riisi või maisijahust) tõstavad veresuhkrutaset kiiremini, kui tavaline täisterapasta,“ toob ta näiteid. Ent gluteenivaba toit on ka näiteks täisterariis, mis on oluliselt madalama glükeemilise koormusega kui valge riis ja tõstab seetõttu ka aeglasemalt veresuhkrutaset. „Seega gluteenivaba toit iseenesest ei tõsta veresuhkrutaset, vaid see oleneb konkreetsest toiduainest,“ selgitab ekspert. Toiduainete glükeemilised indeksid on leitavad spetsiaalsest tabelist.