NÄIDISMENÜÜ | Kaalu langetamine keerleb ennekõike süsivesikute ümber. Appi tuleb glükeemiline koormus, mille jälgimine sobib kõigile

Süsivesikud seeduvad kärmesti ja vabastavad energiat kiiremini kui valgud ja rasvad. Ent tähtis on teada, et sõnade „süsivesik“ ja „suhkur“ vahele ei saa panna võrdusmärki, sest kõik suhkrud on küll süsivesikud, aga kõik süsivesikud ei ole sugugi suhkrud. Väga lihtsustatult jaotatakse süsivesikud ülesehituselt kahte suurde rühma: kiiresti ja aeglaselt imenduvateks.



Kiiresti imenduvaid süsivesikuid saab näiteks suhkrust ja enamikust rafineeritud ehk töödeldud toiduainetest (näiteks valgest jahust valmistatud tooted — saiad, pirukad, koogid, pasta), mis on üsna toitainevaesed.

Aeglaselt imenduvate süsivesikute rühmas on aga „terviklikud“ toiduained, nagu täisteraviljatooted, värsked köögiviljad ning suhkruvaesed ja kiudainerikkad puuviljad (õun, apelsin) ja marjad.

Mida keerulisema ehitusega on süsivesikud, seda raskem on organismil neid töödelda. Et keerulisema struktuuriga süsivesikuid seedida, peab keha need esmalt lõhustama lihtsamateks süsivesikuteks, et kätte saada kütuseks vajalik glükoos. See aga tähendab rahulikumat seedimist ning seeläbi on ka mõju veresuhkrule aeglasem. Selliste süsivesikute tarbimine tagab ühtlasema ja püsivama energiataseme...