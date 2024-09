„Lihased on kogu aeg hästi valusad.“ Neli kuud kestvat eksperimenti alustanud Ebe-Liisi kehakaal vähenes juba esimesel nädalal

„Lihased on kogu aeg hästi valusad. Ma pole enam harjunud trenni tegema,“ kommenteerib Ebe muutusi, mis on toimunud. Pärast esimest nädalat tehtud kehakoostise analüüs näitas, et rasvamass vähenes 600 grammi ja lihasmass kasvas 300 grammi. „Tulemused on head ja nii võikski jätkata,“ leiab ta. Ideaalkaal oleks Ebe-Liisil 10 kilogrammi praegusest väiksem. Nelja kuuga võikski selles suunas liikuda.

„Teadsin, et aktiivne liikumine on kasulik, kuid selle vältimine tekitas süümepiinu, mille lohutuseks vajasin mõnd head magusat suutäit. Ühel hetkel tundsin, et olen justkui nõiaringis ega saagi sealt enam välja,“ räägib ta, miks haaras nüüd kinni võimalusest end tagasi trennirajale saada. Alates septembrist treenib ta MyFitnessi personaaltreeneri ja toitumisnõustaja Monika Kahro kaalulangetusgrupis kolm korda nädalas. Lisaks jõutreeningule jälgib ta ka toitumist.

Ülekaaluga pole Ebe-Liisil oma elus varem probleeme olnud. Kuid siis esitas elu tõsised väljakutsed, millega toimetulek nõudis kogu tähelepanu ja aktiivseks liikumiseks tahtmist polnud. „Hoopis mõnusam tundus veeta õhtud mugavalt toas teleka ees või raamatut lugedes. Mõnda aega oli harjumus teha kõnniringe, kuid elukoha vahetuse, külmade ilmade, pimedate õhtute, tuule ja tormi tõttu ei kestnud ka see pikalt. Vabandusi leiab ju alati,“ tõdeb Ebe-Liis. Varasema spordiarmastuse asemel tundist ta, et liikumine on muutunud tülikaks ja ebamugavaks tegevuseks.

Samuti avastas ta paastumise võlu. „Tean, et selle kasulikkuse üle on palju vaieldud, kuid mulle see meeldis ja sobis. Nautisin väga neid vaikseid nädalalõppe linnakärast ja argitoimetustest eemal,“ tunnistab ta, et eriti nauditav oli koju naastes kaalule astudes näha mitu numbrit väiksemat näitu. „See oli tol perioodil siiski minu jaoks vaid lisaboonus. Pigem hindasin võimalust leida sügavamat kontakti oma keha ja vaimu vahel.“

Toitumiskava järgimine tähendab seda, et päevas on nüüd neli toidukorda. Süsivesikud (nt täisteraviljatooted) ja valgud (nt looma- ja kanaliha, oad, kala) on täpselt välja kaalutud. Selle kõrvale tohib värsket ja rohelist süüa nii palju, kui on soovi. Nüüd on Ebe-Liisil tekkinud ka kogemus, kui suur võib toiduportsjon olla. Varem oli tal näiteks hommikusöök hästi vähene ja kõige suurem toidukord oli õhtusöök. „Pudruports on nüüd selline, et ma ei jõua seda ära süüa. Võtan veel järgmiseks toidukorraks kaasa. Ma olen pigem õhtune sööja ja näksija,“ tunnistab Ebe.

Kui on hirm trenniga uuesti alustada

Treenerina tegeleb Monika väga palju just naiste kaalulangetuse toetamisega. Keskmise naise tervislik kaalulangetus on 500 grammi rasva arvelt nädalas. „Samal ajal tegeleme ka lihasmassi kasvatamisega, parandame üldfüüsilist vormi ja vastupanuvõimet. Põletame rasva nii, et seda oleks võimalik jätkata ka pärast eksperimendi lõppu. Ei midagi ekstreemset!“ selgitab Monika, mis nelja kuu jooksul plaanis on. Trenni kõrvalt on eriti oluline kinnistada ka uued toitumisharjumused.

Alusta hirmust hoolimata

Monika leiab, et otsus treeningut ja kaalulangetamist alustada on alati õige. „Kui see mõte tuleb kasvõi keset ööd, siis vaata, kuhu see hommikuks jõuab. Meil kõigil on mingi asja ees hirm, aga kui sa hakkad sellega pihta, siis näed, et kartmiseks polnud põhjust.“ Paljud pelgavad jõusaali, sest ringlevad müüdid suurtest maikades meestest, kes tõstavad tohutuid raskusi. Välja võivad nad näha nagu professionaalid, kuid Monika lohutab, et tegelikult ei tea enamik harrastajaid, kuidas kõike viimase peal õigesti teha. „Igal treeneril on rõõm näha inimesi aktiivselt liikumas, pole oluline teha kõike täiesti nii, nagu peab. Eesmärk on liikuda ja sellega toetada oma organismi,“ leiab treener, et parem on teha kasvõi natuke kui üldse mitte midagi. Hooaja alguses on just väga hea alustada, sest siis on palju uusi inimesi ja sa ei tunne end üksikuna.

Kuidas saada üle alustamise hirmust? Võta endale personaaltreener, kasvõi üheks korraks. Liitu mõne väikese grupitreeninguga, kus saad treenida 1–2 kuud. Alati on võimalik osaleda suuremates rühmatreeningutes. Jõutreeninguks on MyFitnessis StrongBody, mis toimub jõusaalis. Paljudes klubides tehakse jõutreeninguid ka ringtreeningu nime all. Samas võid alustada ka lihtsamatest treeningutest, nagu jooga või vesiaeroobika. Proovi online-väljakutseid, mille järgi saad kodus treenida ja toitumist jälgida. Neid on võimalik leida ka Eesti treeneritelt, kus suhelda saad eesti keeles. Väljakutsetega lood treeningharjumuse, mis aitab parandada füüsilist vormi ja enesekindlust.

Eriti edukad väikegrupid

Monika eesmärk treenerina on toetada tervislikku kaalulangetust, mis aitab naisel iga päev hea välja näha, mitte ekstreemseid dieete, millega pääseb kiirelt lavale, aga mis pärast viivad tagasi ülekaalu juurde. Väikegrupi personaaltreeningus on 2–6 inimest, koos käiakse kolm korda nädalas. Väikegrupid on tõhusad, sest alustatakse kõik koos ühe eesmärgi nimel. Kui ühel kerkib teele mõni takistus, siis teine on selle tihti juba üle elanud. Üheskoos on takistusi ületada aga palju kergem.

„Vahel võib hommikul tekkida tahtmine kauem magada, aga kui sa tead, et teised osalejad ja treener ootavad sind, siis tuled ikka kohale,“ räägib Monika motivatsiooni hoidmisest. Kuna osalemise ja jätkamise protsent on suur, on ka lõpptulemused paremad. Ka teiste nähtavad edusammud motiveerivad rohkem kui treeneri jutt. Naised leiavad tihti grupist endale aastateks sõbrad, kellega koos treenida.

Terveks ja tugevaks Tervis Plussiga Ebe-Liis Rattasepp ja Laur-Leho Kaljumets ehk Lemo alustavad septembris neli kuud kestvat eksperimenti, et olla uueks aastaks tugevamad ja tervemad. Eksperimenti toetavad: Boost Yourselfiga kaalust alla – tervislikult ja tõhusalt! Valmis tõeliseks restardiks? Kaalulangus, keha-vaimu tasakaal ja püsivad tulemused Loodus BIOSPAs, Eesti ainsas professionaalses paastukeskuses. Decathlon – kõik, mida vajad sportimiseks või uue hobiga alustamiseks. Oled sa valmis mängima? Dava Foods Estonia pakub tervislikke, valgurikkaid ja innovaatilisi tooteid igapäevaseks kokkamiseks. Pharma Tervisepood – kõik vitamiinid tervele perele! Terviseklubis säästad kuni 40%. Naiselik.ee – tunne end hoituna, näe välja imelisena!