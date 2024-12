TOITUMISKAVA | Põhjalik toitumisõpetus ja kaalulangetaja menüü. Nälga see kannatama ei sunni!

Selleks et kaotada kehalt üleliigsed kilod on alustuseks tähtis mõista, et need pole kogunenud üleöö. Tihti on selleks kulunud aastaid. Seega tuleb tervislikuks ja püsivaks kaalulangetuseks varuda aega ja kannatust. Tervislik kehakaalulangetus pole lühiajaline dieet ega enese näljutamine, vaid teadlik ja tervislik keha toetamine mitmekülgse toiduga. Muutuseid enesetundes võid toitumissoovitusi jälgides märgata juba esimese nädalaga.