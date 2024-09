Oled eluaeg jooksmist vihanud, sest veremaik tuleb suhu? Luba end ümber veenda. Siin on kahe sellise naise lugu, kes läbivad nüüd maratone nautides

Nele Eichhorn on saavutanud oma pikaaegse eesmärgi saada kätte kuue kõige suurema linnamaratoni medalid. Selle aasta märtsis toimunud Tokyo maraton oli New Yorgi, Chicago, Londoni, Berliini ja Bostoni järel viimane. Nende maratonide läbimine on tal võtnud pere ja töö kõrvalt aega seitse aastat. „Võistlen eelkõige iseendaga. Ma pole kunagi läinud starti mõttega, et jooksen sama distantsi kiiremini kui keegi teine, vaid kiiremini kui ma ise eelmisel korral. Maraton on samas austustäratav distants, kus võib palju asju juhtuda,“ tõdeb ta.