Millal võiksid eelistada kuivatatud maitseürte, millal värskeid?

Värsked ürdid

Värskete ürtide plussiks on nende maitse ja aroom. Kuna värsked ürdid on tugevama ja elavama maitse ning aroomiga, on neid hea kasutada toitudes, mis vajavad lühikest küpsetusaega või kus ürdid lisatakse vahetult enne serveerimist. Näiteks sobivad värsked ürdid hästi salatitesse, kastmetesse, marinaadidesse ja suppidesse.

Toiteväärtuse poolest sisaldavad värsked ürdid rohkem vitamiine ja antioksüdante kui kuivatatud ürdid.

Kuivatatud ürdid

Kuivatatud ürtide plussiks on nende kontsentreeritud maitse, mis tähendab, et kuna kuivatamisprotsessis on eemaldatud vesi, on maitseained kontsentreeritumad ja neid tuleb võrreldes värsketega lisada väiksemas koguses. Suurema kontsentreerituse tõttu sisaldavad need värsketest ürtidest enamasti rohkem mineraalaineid. Kuivatatud ürtide kasuks räägib kindlasti ka nende pikk säilivusaeg, mille jooksul nad tavaliselt maitseomadusi ei kaota. Kuivatatud ürdid sobivad hästi pika küpsetusajaga roogadesse, nagu hautised, supid ja pajaroad, kus kuumus soodustab aja jooksul maitsete vabanemist.

Lisa menüüsse mõlemad

Mitmesugused maitseürdid võiksid kindlasti olla igapäevasel toidulaual just nende suure vitamiinide ja mineraalainete sisalduse tõttu. Hea on tarvitada nii värskeid kui ka kuivatatud ürte, siis on kindlam, et organism saab nii vitamiine kui mineraalaineid.

Üldine soovitus on, et kui retsept nõuab värskeid ürte, aga sul on ainult kuivatatud, tuleks neid kasutada kolm korda väiksemas koguses. Ja ka vastupidi – kui retsept nõuab kuivatatud ürte, aga sul on ainult värskeid, peaksid neid lisama kolm korda rohkem.